بوتين يضع إكليلا من الزهر عند ضريح الجندي المجهول في موسكو

وضع الرئيس فلاديمير بوتين إكليلا من الزهر ووقف دقيقة صمت عند ضريح الجندي المجهول والشعلة الخالدة في موسكو اليوم، إحياء لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945.

كما وضع الرئيس بوتين باقات من الزهور عند النصب التذكارية الممتدة على طول جدار الكرملين وترمز للمدن الروسية والسوفيتية البطلة التي دارت على أرضها أو في محيطها المعارك الطاحنة بين الجيش الأحمر وغزاة النازية والفاشية.

وحضر المراسم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، وممثلون عن إدارة شؤون الكرملين، وحشد من أعضاء مجلسي النواب والاتحاد الروسيين، ولفيف من كبار القادة في الجيش الروسي.

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واندلعت الحرب الوطنية العظمى في مثل هذا اليوم لعام 1941 واستمرت حتى الـ9 من مايو لعام 1945 وانتهت بنصر ساحق للجيش الأحمر الذي دحر الجيوش المعتدية وحرر أوروبا وألمانيا من النازية، واقتحم برلين آخر معاقل الغزاة.

وقضى في هذه الحرب أكثر من 26 مليون مواطن سوفيتي بين مدني وعسكري، أضيفوا إلى باقي ضحايا الحرب التي أشعلتها ألمانيا النازية ومحورها في الـ1 من سبتمبر سنة 1939 بضم النمسا واجتياح بولندا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين