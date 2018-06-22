20 طائرة تجسس قرب الأجواء الروسية

سجلت القوات الجوية والفضائية الروسية تحليق 20 طائرة استطلاع أجنبية عند أجواء الحدود الدولية لروسيا.

وذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا " المقربة من وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلات الروسية انطلقت 7 مرات لاعتراض طائرات الاستطلاع المذكورة ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها: "لم تسمح طواقمنا وقواتنا الجوية الفضائية للطائرات الغريبة بانتهاك المجال الجوي الروسي".

وفي أواخر مايو، قامت طائرة استراتيجية أمريكية بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk بالتحليق لمدة ثماني ساعات بالقرب من الحدود الروسية في مقاطعات كالينينغراد ولينينغراد وبيسكوف.

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وهذا الدرون الثقيل، انطلق من قاعدة "سيغونلا" الجوية الأمريكية في جزيرة صقلية، ودخل المجال الجوي لليتوانيا من بحر البلطيق وطار على مدى ساعة ونصف الساعة بمحاذاة الحدود الشمالية لمقاطعة كالينينغراد غربي روسيا.

المصدرك لينتا رو

ادوارد سافين