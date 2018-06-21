"T-72" الروسية ستصبح ماركة مسجلة

تخطط شركة "أورالفاغونزافود" الروسية المعروفة المنتجة لدبابة" تي-72" لتسجيلها كعلامة تجارية.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشركة، إن التسجيل سيتم في إطار برنامج الشركة لاستعادة حقوق الملكية الفكرية الذي ينفذ بطلب من مؤسسة "روس تيخ" التي تتبع الشركة لها.

وأشار إلى أنه تم قبل فترة، تسجيل الحقوق على مدفع الهاوتزر الذاتي الحركة عيار 152 مم" "MSTA-S" الذي تنتجه شركة "أورالفاغونزافود" وقاذف اللهب الثقيل TOS-1A "سونستابيوك" الذي تنتجه شركة "أومسك ترانسماش".

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و"تي-72" – أكثر دبابة قتالية من الجيل الثاني، تم إنتاجها. ودخلت نطاق الخدمة في الاتحاد السوفيتي في عام 1973، وصدرت إلى دول حلف وارسو وفنلندا والهند والعراق وإيران وسوريا. ولا تزال هذه الدبابات في نطاق الخدمة حتى الآن في العديد من الدول، وأنتجت بترخيص، في يوغوسلافيا السابقة، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، والهند.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين