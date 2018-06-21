 
مباشر
عاجل
الدنمارك تتقدم على أستراليا في مباراة الجولة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018

بوتين يقر تشكيلة جديدة للجنة التعاون التقني العسكري

أخبار روسيا

بوتين يقر تشكيلة جديدة للجنة التعاون التقني العسكري
Ria.ru Aleksey Drujinin
يوري بوريسوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kehy

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أقر فيه تشكيلة جديدة للجنة التعاون التقني العسكري بين روسيا ودول العالم.

ويقضي المرسوم بأن يحل نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون قطاع الصناعات الحربية يوري بوريسوف محل رئيس شركة "روسكوسموس" دميتري روغوزين في عضوية اللجنة.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال استقاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الكرملين، يوم 14 يونيو بوتين لابن سلمان: لا أستطيع أن أتمنى نجاح فريقك في مباراة افتتاح المونديال

كما قضى المرسوم بتعيين مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سكرتيرا للجنة، خلفا لفلاديمير كوجين الذي تم إعفاؤه عن منصبي نائب وزير الدفاع وسكرتير اللجنة.

وتولى رئيس الإدارة الفدرالية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغايف بموجب المرسوم، منصب نائب سكرتير اللجنة خلفا لألكسندر فومين.

المصدر:تاس

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملاعب المونديال - نيجني نوفغورود