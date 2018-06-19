"روس افياتسيا" تعلق على حادث طائرة المنتخب السعودي

أكدت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، "روس افياتسيا"، وقوع خلل في عمل محرك الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي أمس الاثنين.

وذكرت، أن الطائرة هبطت بسلام في مطار روستوف على الدون. ونفت الوكالة حدوث أي حريق في الطائرة.

وقال مصدر في الوكالة:" هبطت بسلام، طائرة من طراز "اير باص-319" تابعة لشركة طيران روسية، كانت تنفذ رحلة من بطرسبورغ إلى روستوف على الدون. وكانت الطائرة تقل منتخب السعودية لكرة القدم".

وذكر المصدر، أن أحد محركات الطائرة تعطل، خلال محاولتها الهبوط في المطار، وترافق ذلك مع ظهور ألسنة من اللهب من فوهة المحرك النفاث.

وأشار ممثل الوكالة الروسية، إلى أن ركاب الطائرة لاحظوا ذلك وقام بعضهم بتصويره.

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ولكن الخلل لم يتسبب بتغيير معايير عمل المحرك بشكل يفترض وقفه عن العمل ولم يستخدم الطاقم وسائط إطفاء الحرائق الآلية أو اليدوية خلال ذلك.

وتمكن الطاقم من الهبوط بالطائرة وخرج الركاب كالمعتاد عبر المنافذ المحددة من الطائرة.

ولكن رغم ذلك، يعتبر ما جرى ويصنف "كحادث" وفقا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني، ولذلك ستجري "روس افياتسيا" تحقيقا بمشاركة كل الأطراف ذات الشأن، بما في ذلك الجهة المصنعة للمحركات.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين