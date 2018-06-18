"طيران روسيا": طائر تسبب بحدوث شرر على متن طائرة المنتخب السعودي ولا وجود لحريق

أكدت شركة طيران "روسيا" أن الخلل الفني الذي أصاب أحد محركات طائرتها "آيرباص 319" والتي كان على متنها المنتخب السعودي قد يكون ناتجا عن اصطدامها بطائر عند الهبوط.

وقالت الشركة في بيان: "تم خلال هبوط الرحلة رقم FV1007، التي قامت بها طائرة من نوع A319 من سان بطرسبورغ إلى روستوف على الدون، خرق للنظام العادي لعمل أحد المحركات، وتشير الفرضية المبدئية إلى أن الحادث وقع بسبب دخول طائر إليه".

وأكدت الشركة أن الطائرة هبطت بسبب استمرار عمل محركيها الآخرين، كما شددت على أن "أمن الركاب لم يهدده أي شيء".

وأشارت الشركة إلى أن "المعلومات حول اندلاع حريق في المحرك لا تتوافق مع الواقع"، ولم يعلن أي إنذار في مطار روستوف على الدون خلال الهبوط.

يذكر أن طائرة الشركة التي كان على متنها الأخضر السعودي كانت في رحلة بين مدينتي بطرسبورغ وروستوف على الدون.

المصدر: وكالات روسية