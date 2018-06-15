زاخاروفا تصف تقرير منظمة حظر الكيميائي حول حادثة حماة السورية بالشعوذة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن طريقة عمل بعثة منظمة حظر الكيميائي حول حادثة حماة تنتهك مبادئ المنظمة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لفتنا أنظارنا إلى تقرير البعثة التي نشرته سكرتارية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تحديد وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ويدور الحديث فيه عن حادثة حماة التي وقعت في 24-25 مارس عام 2017".

وأضافت أن البعثة توصلت إلى استنتاج مؤسف جدا، إذ تشير إلى "الاستخدام المزعوم للكلور والسارين".

وتابعت: "يتضح بعد أول قراءة للتقرير أن أساليب عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال بعيدة عن المطالب المقدمة إليها فيما يخص بجمع وتحليل المعلومات حول استخدام المواد السامة".

كما عبرت الدبلوماسية الروسية عن اعتقادها أن تقرير المنظمة يحمل طابع الموصى به مسبقا، واصفة إياه بالشعوذة.

هذا وأكدت أن روسيا تؤيد اتخاذ قرار دولي حول إنشاء هيئة تحقيق نزيهة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا