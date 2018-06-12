في "يوم روسيا".. بوتين يوزع جوائز الدولة

قام الرئيس فلاديمير بوتين، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني" يوم روسيا"، بتوزيع جوائز الدولة، التي تعتبر أسمى اعتراف بالخدمات والإنجازات أمام المجتمع.

وخلال حفل التكريم، ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة قال، فيها، إن مستقبل روسيا، بفضل العمل الجاد والموهوب، يبقى مضمونا، وستكون كل الأمور على ما يرام.

وأضاف بوتين:" اليوم نحتفل بعيد يوم روسيا. وبدون شك كل فرد منا يفكر بمستقبل البلاد ويفكر بمستقبل الوطن ومستقبل روسيا. وطبعا يجري تكوين أساس هذا المستقبل، اليوم".

وشدد الرئيس بوتين على أن يوم روسيا -12 يونيو، يرمز إلى روسيا الحرة والطامحة نحو المستقبل.

ونالت جائزة الدولة في مجال العلوم والتكنيك مجموعة من العلماء في مركز علم البلورات والضوئيات، وكذلك رئيس مركز البحوث الطبية الوطني، ورئيس أحد المختبرات، من معهد علم الوراثة العامة.

ولقاء الخدمات والإنجازات في مجال النشاط الإنساني، منح الرئيس فلاديمير بوتين، جائزة الدولة، لرئيسة متحف "بوشكين" للفنون الجميلة، إيرينا أنتونوفا.

أما جائزة الدولة في مجال الأدب والفن، فكانت من نصيب المدير الفني لأوركسترا بطرسبورغ، يوري تيميركانوف، ومصمم الرقص الشهير بوريس إيفمان ومديرة متحف المحيطات المائية العالمية (الوحيد من نوعه في روسيا) سفيتلانا سيفكوفا.

وتحتفل روسيا، في الـ 12 يونيو كل عام، بعيدها الوطني (يوم روسيا).

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وظهر هذا العيد في 12 يونيو عام 1990، عندما أعلنت سيادة جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية. واعتبارا من عام 2002، بات يسمى "يوم روسيا".

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وتشهد كافة مدن ومناطق روسيا، من فلاديفستوك في الشرق الأقصى إلى كالينينغراد في الشمال الغربي، فعاليات احتفالية جماهيرية بمناسبة هذا اليوم.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين