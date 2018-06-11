زاخاروفا تعلّق على "صورة بألف كلمة"

علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على صورة لزعماء قمة G7 في كندا، ظهر في ترامب جالسا على معقد مكتوف اليدين وهو يحدق مبتسما في زعماء دول المجموعة المحيطين به.

وكتب زاخاروفا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "تمكن فن التصوير الصحفي، في الأشهر الأخيرة، من الارتقاء إلى مستويات جديدة في السياسة الخارجية. وفي كل مرة أرى فيها مثل هذه الصورة للمرة الأولى، أفكر في البداية: "ربما فوتوشوب. لا يمكن أن يحدث مثل ذلك". ولكن لاحقا يتضح أن الأمر، أشد من ذلك".

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واعتبر زاخاروفا أنه يمكن للمرء من خلال هذه الصورة، أن يتكهن ما الذي ناقشه قادة دول مجموعة السبع وراء الأبواب المغلقة.

وأضافت ممثلة وزارة الخارجية الروسية: " لا يهم أن تكون الأبواب مغلقة، فصورة واحدة ترفع الستار وتكشف الحقيقة".

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين