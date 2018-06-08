فيديو لنشر "إس-400" وهمية في القرم

نشرت قناة "زفيزدا" فيديو يظهر عملية نصب بطاريات "بانتسير إس-1" و"إس-400" صاروخية وهمية في إطار محاكاة تعرض شبه جزيرة القرم لهجوم صاروخي وجوي معاد.

وجرت تلك التحركات ضمن التدريبات العسكرية واسعة النطاق للقوات الجوية المتمركزة في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وأسطول البحر الأسود المستمرة حتى اليوم الجمعة.

وبعد اعتراض ضربة العدو المفترض، تدربت الطواقم على إخلاء البطاريات الحقيقية ونشر أخرى وهمية محلّها، حيث ترسل البطاريات الوهمية لرادار العدو إشارات طبق الأصل عن الحقيقية لتضليله واستنزاف قذائفه ووقود طائراته هباء، فيما تكون البطاريات الحقيقية قد غادرت ساحة المعركة وتموّهت في مرابضها.

المصدر: قناة "زفيزدا"