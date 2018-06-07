بوتين يرد على سؤال لا جواب له

كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن أنه يسترشد عادة خلال عمله بقاعدة يرددها سائقو السيارات وهي "لا تحاول تجاوزي إذا لم تكن واثقا من نفسك" وأكد أن ثمن الخطأ في السياسة، باهظ جدا.

وفي إجابة عن سؤال مفاده، ماذا تفعل عندما لا تعرف ما عليك القيام به، كشف بوتين في حوار مع المواطنين عن أنه يحاول في مثل هذه الحالات، العثور على الحل المناسب والتوصل إلى الرأي المستقر حول ما هو مطلوب ومناسب بالفعل.

واعترف بوتين أنه كثيرا ما يسخر من نفسه، وذكر أنه يضحك أيضا عند سماعه لنكات الآخرين الموفقة عنه.

إقرأ المزيد

ومثالا على ما تكتبه بعض وسائل الإعلام من مواد مضحكة، أشار بوتين إلى ما كتبته مؤخرا مجلة ألمانية حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع بأوروبا إلى أحضان بوتين.

وقال: إذا جمعنا هذا مع نكتة سابقة حول أن روسيا أثرت على الانتخابات في الولايات المتحدة، فإن كل هذا يبدو مضحكا بما فيه الكفاية، لأنه يتبين أننا أثرنا في انتخاب الرئيس الأمريكي وهو أعطانا أوروبا لقاء ذلك.

هذا كلام فارغ ولا يمكن النظر إليه إلا من منظور المزاح والتندّر.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين