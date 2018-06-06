التصويت عبر الإنترنت لمسابقة أندريه ستينن للتصوير الصحفي

تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونسكو تعرض مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، المنظمة من قبل "روسيا سيغودنيا"، التصويت لتحديد أفضل الأعمال من بين المدرجة في عام 2018

تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونسكو تعرض مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، المنظمة من قبل مجموعة وسائل الإعلام "روسيا سيغودنيا"، على مستخدمي الإنترنت التصويت لتحديد أفضل الأعمال، بحسب رأيهم، من بين المدرجة في القائمة النهائية لعام 2018.

بدأ التصويت عبر الإنترنت على موقع المسابقة stenincontest.com حيث يمكن لأي مستخدم حتى الساعة 23:59 من 18 تموز/يوليو في حال وجود حسابات له في واحدة من شبكات التواصل الاجتماعية: فكونتاكتي والفيسبوك والتويتر أو خدمة ويبو الصينية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في التصويت عبر الإنترنت في 19 تموز/يوليو، وسيحصل صاحب أكثر الصور شعبية نتيجة تصويت الإنترنت على شهادة تقدير في المسابقة.

وسوف يترأس لجنة التحكيم،أحمد سيل رئيس قسم الصور في وكالة الأناضول للأنباء Anadolu Ajansi في تركيا. واللجنة مكونة من ممثلين عن وكالات الأنباء الدولية الرائدة مثل وكالة AFP (فرنسا) ووكالة الأناضول للأنباء (تركيا) ووكالة أنباء المكسيك، وكذلك من المصورين البارزين ومحرري الصور من جميع أنحاء العالم.

هذه هي المرة الثالثة الذي يتم فيها إجراء التصويت عبر الإنترنت في إطار مسابقة ستينين الدولية. وقد أكدت عملية اختيار جمهور الإنترنت في الأعوام 2016 و2017 اهتمامها في أعمال المسابقة وأظهرت حيادية في إطلاق الأحكام المتعلقة بالتصوير المعاصر. لذلك، جلبت الرسومات الملونة للوحة "الفرسان" في عام 2016 الفوز للمصور المصري جهاد حمدي، وفي عام 2017 كان الفوز حليف المصور من قيرغيزستان تابيلدي قادربيكوف للصورة "بائعة غزل البنات".

وفي هذا السياق تحدثت أكسانا أوليينيك مديرة المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" التي تمثل الجهة المشرفة على مسابقة أندريه ستينين قائلة: "إن عملية اختيار مستخدمي الإنترنت تظهر ما هو مهم ومثير لمشاعر المشاهد البسيط في التصوير الفوتوغرافي المعاصر. فرأيهم قد يتطابق أو لا يتطابق مع رأي لجنة التحكيم، وفي ذلك تكمن الإثارة، والسؤال ما هي الصور التي سيتم اختيارها من قبل أولئك الذين كرس لهم هذا العمل".

سيتم الإعلان عن المراكز الأولى للمتأهلين في التصفيات النهائية في 6 آب/أغسطس على موقع المسابقة stenincontest.com وسيتم منح الجوائز في خريف عام 2018، ووقتئذ سيتم افتتاح معرض خاص لأعمالهم في موسكو.

حول المسابقة:

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، المنظمة من قبل وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونيسكو، لدعم المصورين الشباب ولفت اهتمام الجمهور لقضايا التصوير الصحفي الحديث. إنها منصة للمصورين الشباب – الموهوبين والمنفتحين لكل ما هو جديد، على أن تلفت أعمالهم اهتمام الناس وتعكس الأحداث المحيطة بنا.