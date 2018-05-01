طوكيو تمنح أوسمة الشرف لـ4 مواطنين روس

منحت طوكيو وسام "الشمس المشرقة" الياباني لأربعة مواطنين روس، أعلنت أسماؤهم في قائمة حكومية تضمنت كوكبة من الحاصلين على هذا الوسام الرفيع لهذه السنة.

وحظي بوسام "الشمس المشرقة" من الدرجة الثالثة، ألكسندر روميانتسيف طبيب الأطفال الروسي البارز، وفيكتور أوزورف مدير المركز الروسي لبحوث أمراض الدم والمناعة والأورام لدى الأطفال.

وحظيت بشرف الوسام الياباني من الدرجة الرابعة آسيا صاديقوفا رئيسة مركز "ساكورا" الثقافي التتري الياباني في قازان عاصمة تتارستان الروسية.

ونالت الوسام من الدرجة السادسة ألكسندرا كودرياشوفا، المعلمة في مدرسة "سوغتسو" لفنون تصفيف الورود على الطراز الياباني في مدينة في يوجنو ساخالينسك الروسية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين