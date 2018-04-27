سيمونيان حول التقرير الأمريكي: "243 صفحة ولا أدلة على التدخل الروسي!

علقت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان على تقرير الكونغرس الأمريكي الذي اتهم روسيا ووسائل إعلامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكتبت سيمونيان في حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رجال الاستخبارات الأمريكية نشروا تقريرا جديدا عن كيفية اختراقنا لانتخاباتهم".

وأضافت: "إليكم موجز الصفحات الـ 243 للتقرير. 1. لا توجد أدلة على التدخل. 2. أنفقنا 30 دولارا على تغريدتين دمرتا ديمقراطيتهم. 3. وجهنا انتقادات إلى هيلاري (كلينتون) و(دونالد) ترامب، ولكن هيلاري أكثر. وهذا أمر محزن. 4. لا يوجد أي شيء ممتع غير ذلك".

هذا، وقد رفعت السرية اليوم الجمعة عن تقرير لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بخصوص ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

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واتهم التقرير روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، بما في ذلك بواسطة وسائل الإعلام مثل قناة RT ووكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" التابعة لها وموقع "روسيا ما وراء العناوين"، فيما أكد التقرير عدم وجود أي دليل على "تخابر" الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مع روسيا.

جدير بالذكر أن روسيا أعلنت مرارا أنها لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واعتبرت أن كل الاتهامات بهذا الصدد لا أساس لها.

المصدر: RT

أنطون زوييف