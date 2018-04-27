لافروف: الضربة الغربية لسوريا عرقلت التسوية

اعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لسوريا غير مشروعة، وعرقلت الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي للتسوية هناك.

وأشار سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في موسكو اليوم، إلى تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2254.

وقال: "لقد تحدثنا عن الجهود التي تبذلها روسيا، بما في ذلك مع إيران وتركيا في إطار عملية أستانا وفي سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطني السوري في سوتشي، من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي هذا".

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وأضاف: "الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تعثرت بشكل جدي، نتيجة ضرب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعي لسوريا في الـ14 من أبريل، منتهكين القانون الدولي بذلك أيضا".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين