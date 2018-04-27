 
مباشر

لافروف: الضربة الغربية لسوريا عرقلت التسوية

أخبار روسيا

لافروف: الضربة الغربية لسوريا عرقلت التسوية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5x3

اعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لسوريا غير مشروعة، وعرقلت الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي للتسوية هناك.

وأشار سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في موسكو اليوم، إلى تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2254.

وقال: "لقد تحدثنا عن الجهود التي تبذلها روسيا، بما في ذلك مع إيران وتركيا في إطار عملية أستانا وفي سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطني السوري في سوتشي، من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي هذا".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لافروف يكشف عن نوايا الولايات المتحدة تجاه سوريا

وأضاف: "الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تعثرت بشكل جدي، نتيجة ضرب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعي لسوريا في الـ14 من أبريل، منتهكين القانون الدولي بذلك أيضا".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين    

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة