القوات المسلحة الروسية تتحول إلى جيش من المتعاقدين

كشفت وثيقة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية عن خطة لتحويل القوات المسلحة الروسية إلى الخدمة بالتعاقد بحلول عام 2024.

وتم تحديد هذا الموعد في استراتيجية تطور البلاد في الأعوام الستة المقبلة، والتي أعدها المركز، برئاسة وزير المالية الروسي السابق، أليكسي كودرين.

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وجاء في الوثيقة أن عدد المتعاقدين في الجيش الروسي سيزداد، الأمر الذي سيزيد من احترافيته وقدرته القتالية، علما بأن كل جندي سيحصل على العديد من الحوافز والمكافآت مقابل أدائه واجبه بمهارة. وفي هذا الإطار، يفترض أن يتشكل صندوق الإسكان الخاص بالعسكريين وعائلاتهم.

وسيجري تخطيط وتعديل النفقات الدفاعية كل عام بشكل مرن، ما سيسمح بإنفاق أموال أقل وضمان دفاع أكثر فاعلية. كما يفترض أن تظهر قائمة دقيقة بالتكنولوجيا العسكرية اللازمة، وسيجري أيضا تنويع منتجات الصناعات الدفاعية .

يذكر أن الاستراتيجية وضعت بمشاركة 1700 خبير من مختلف معاهد البحوث العلمية وأكاديمية العلوم الروسية وجامعتي موسكو وبطرسبورغ.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف