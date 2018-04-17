"الخنجر" يظهر في سماء الساحة الحمراء

تشارك مقاتلات "ميغ-31" حاملة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، في الاستعراض العسكري السنوي الذي يقام بمناسبة النصر على ألمانيا عام 1945، يوم 9 مايو المقبل، في الساحة الحمراء بموسكو.

ورصد الصحفيون هذا الصاروخ تحمله مقاتلة الاعتراض "ميغ-31"، في "بروفة" الاستعراض العسكري التي جرت بمدينة ألابينو مؤخرا في ضواحي موسكو.

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والتقط المصور الصحفي، ألكسندر شوخوف، صورة جذابة لإحدى المقاتلات، أظهرت حملها لصاروخ باليستي فرط صوتي.

يذكر أن مجمع "كينجال" (الخنجر) صمم على أساس مقاتلة "ميغ-31" المطورة. ويسلح بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي المخصص للتحليق في الطبقات الجوية العليا، ما يضمن توجيه ضربات للأهداف البرية والبحرية الواقعة على مسافة 2000 كيلومتر، دون أن يدخل منطقة تغطية الدرع الصاروخية. وتبلغ سرعة الصاروخ الذي يطلق من الطائرة 10 ماخ، أي أسرع من الصوت بـ 10 أضعاف.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف