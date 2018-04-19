وفد حكومي سوري في القرم للمشاركة في منتدى يالطا الاقتصادي

وصل وفد سوري كبير مساء الأربعاء إلى مدينة يالطا جنوبي شبه جزيرة القرم الروسية، للمشاركة في أعمال منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

ويضم الوفد السوري مسؤولين حكومين على رأسهم وزير الاقتصاد السوري، ومحافظ اللاذقية، إضافة إلى أكثر من 70 من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، في دلالة على عزم سوريا تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا.

والطائرة السورية، التي نقلت الوفد السوري تعد أول طائرة لخطوط جوية أجنبية تهبط في شبه جزيرة القرم، بعد عودتها إلى الوطن الأم روسيا في 2014، وفرض الغرب في نفس العام عقوبات على روسيا وحصارا على شبه الجزيرة.

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ويحظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات القرم، كذلك يمنع الأوروبيين والمؤسسات والشركات الأوروبية من العمل في القرم أو شراء العقارات أو الاستثمار فيها.

كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر تنظيم الرحلات السياحية، جوا وبحرا وبرا، إلى شبه جزيرة القرم وتوقف السفن الأوروبية في موانئها، إلا في الحالات الطارئة، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع والتكنولوجيات إلى الشركات في القرم أو للاستخدام على أراضيها.

وبدأت اليوم فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع، الذي يستمر حتى الـ21 من أبريل الحالي، بمشاركة ممثلين عن دول أوروبية وعربية، حيث من المتوقع مشاركة نحو 3 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة.

المصدر:RT + وكالات

فريد غايرلي