اتفاقية توأمة بين يالطا واللاذقية على هامش زيارة وفد سوري للقرم

أفادت وكالة "تاس" اليوم الأربعاء بوصول وفد من سوريا برئاسة وزير إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

ووفقا لمنظمي المنتدى، فقد ترأس الوفد وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، ويضم الوفد 80 مشاركا، منهم ممثلون لمؤسسات حكومية ورجال أعمال سوريون كبار.

وقال الوزير السوري: " قبل كل شيء أود باسمي واسم أعضاء الوفد السوري الذي يضم رجال أعمال كبار أن أعرب عن سعادتنا بالمشاركة في مؤتمر يالطا الاقتصادي الرابع. وبسبب النجاحات التي حققناها في المؤتمرات السابقة، فإن الوفد يتطلع لمشاركة نشطة في أعمال المؤتمر".

وجلب الوفد السوري إلى يالطا 50 فسيلا من أشجار الزيتون لزراعتها في مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال الحاكم الإداري لمدينة يالطا للصحفيين خلال استقباله الوفد السوري، إن إدارتي المدينتين الساحليتين يالطا الروسية واللاذقية السورية ستوقعان اتفاقية توأمة.

المصدر: "تاس"+ "نوفوستي"

علي الخطايبة