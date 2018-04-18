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زاخاروفا: الغيوم تتكاثف فوق "بي بي سي"

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زاخاروفا: الغيوم تتكاثف فوق
Sputnik EKATERINA CHESNOKOVA
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فتح هيئة تنظيم ومراقبة الاتصالات البريطانية "أوفكوم" تحقيقات جديدة مع قناة RT الفضائية الروسية.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "فان" الروسية للأنباء، إن "الغيوم تتكاثف فوق بي بي سي"، في إشارة إلى تصريحاتها السابقة بأن روسيا ستتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام البريطانية في حال إغلاق قناة RT في بريطانيا.

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كما علقت على التحقيقات المذكورة رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان، حيث شبهت في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي هيئة "أوفكوم" البريطانية بهيئة رقابة الاتصالات والإعلام الروسية "روس كوم نادزور"، وأشارت إلى قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وكتبت سيمونيان على "تويتر": "قبل قليل ذكر المثيل البريطاني لـ"روس كوم نادزور" على موقعه أنه يفتح سبعة تحقيقات جديدة ضدنا في آن واحد. وهذا طبعا بسبب قضية سكريبال، كما اعترفت الهيئة ذاتها. وأجيب لكم فورا: القط لم نسممه نحن!"، وذلك في إشارة إلى نفوق حيوانات سكريبال الأليفة.

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وكانت "أوفكوم" قد حذرت في منتصف شهر مارس الماضي من إجراءات محتملة ضد قناة RT. وأكدت ماريا زاخاروفا آنذاك أن روسيا ستحظر عمل وسائل الإعلام البريطانية في روسيا حال إغلاق RT في بريطانيا.

كما توقعت مارغاريتا سيمونيان أن ترد روسيا بالمثل على سحب رخصة RT في بريطانيا، وأعربت عن أملها بألا يحدث ذلك.

المصدر: RT

أنطون زوييف

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