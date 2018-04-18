بريطانيا تفتح 7 تحقيقات للوقوف على مدى التزام RT بالحياد في قضية سكريبال

أعلنت الهيئة البريطانية للرقابة على الاتصالات، أنها فتحت 7 تحقيقات جديدة ضد برامج إخبارية ووثائقية بثتها قناة RT في بريطانيا لدى تغطيتها قضية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال.

وقالت الهيئة البريطانية في بيانها: "فتحنا اليوم 7 تحقيقات جديدة تتعلق بمعايير عدم التحامل وتوخي الحياد في البرامج الإخبارية والوثائقية لقناة RT. ووفقا لإجراءاتنا المرعية، سننشر نتائج هذه التحقيقات في أسرع وقت مكن".

وجاء في البيان، أن RT TV Novosti صاحبة ترخيص بث RT في بريطانيا بقيت وحتى الفترة الأخيرة، ملتزمة بمعايير الهيئة البريطانية ولم تختلف في ذلك كثيرا عن القنوات والمحطات الأخرى.

ووعدت الهيئة البريطانية، بأن تأخذ بالاعتبار كل الشهادات والأدلة الموجودة بما فيها نتائج التحقيق الأخير و"السلوك المستقبلي لصاحب الترخيص".

وفي مارس الماضي ذكرت الهيئة البريطانية، أنها بعثت إلى الجهة صاحبة ترخيص بث RT رسالة حول العقوبات المحتملة بسبب قضية سكريبال.

وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه في حال حجب RT في بريطانيا، فلن يسمح لأي وسيلة إعلام بريطانية بالعمل في روسيا.

وحذرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات "روس كوم نادزور" من أنها ستتخذ في روسيا التدابير الفورية المماثلة ضد وسائل الإعلام البريطانية في حالة سحب ترخيص RT في بريطانيا.

المصدر: وكالات