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أميرال روسي يؤكد طرد غواصة بريطانية كانت تنوي قصف سوريا بالصواريخ المجنحة

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أميرال روسي يؤكد طرد غواصة بريطانية كانت تنوي قصف سوريا بالصواريخ المجنحة
Reuters Jon Nazca
غواصة بريطانية - ارشيف
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كشف الأميرال فلاديمير فالويف عن أن البحرية الروسية قد نفذت عملية ناجحة في مجال مكافحة الغواصات، ومنعت غواصة بريطانية من طرازHMS Astute  من ضرب سوريا بالصواريخ.

وقال الأميرال، الذي قاد أسطول البلطيق الروسي في 2001-2006، إن هذه العملية تدل على الكفاءة العالية للأسطول الروسي الذي نجح في البحث والعثور على الغواصة البريطانية في مياه المتوسط، وملاحقتها وثنيها عن الاقتراب من سوريا إلى مسافة تتيح لها ضربها بالصواريخ المجنحة منها.

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وذكر أن الجانب الروسي استخدم في العملية سفنا حربية مختلفة وغواصات وطائرات خاصة لمكافحة الغواصات.

 وقال: "لقد أجبرت الفرقاطات الروسية الغواصة البريطانية على التوجه إلى منطقة نشاط الغواصات الروسية التي تمكنت من كشف الهدف الخصم وإرسال إحداثياته إلى طائرة لمكافحة الغواصات" كانت تناوب في أجواء المنطقة.

ويأتي تصريح الأميرال فالويف، تعليقا على نبأ نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية وتحدثت فيه عن مطاردة بين قطع بحرية روسية وغواصة نووية بريطانية تلقت أوامر قصف سوريا خلال العدوان الثلاثي مؤخرا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

 

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