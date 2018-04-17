الروس منعوا غواصة بريطانية من ضرب سوريا بالصواريخ المجنحة

ذكرت صحيفة "تايمز"، أن الدفاعات البحرية الروسية حالت دون ضرب غواصة HMS Astute البريطانية الأراضي السورية، في إطار العدوان الثلاثي الذي تعرضت له سوريا فجر السبت الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري بريطاني، أنه كان على الغواصة بموجب الخطة الغربية للضربة، أن تطلق صواريخها المجنحة من شرقي المتوسط على مواقع سورية.

وأضاف أن غواصة وفرقاطتين ومروحية بحرية روسية مضادة للغواصات، اعترضت الغواصة البريطانية ومنعتها من تسديد ضربتها.

وأكد المصدر، أن الغواصة البريطانية تقيّدت طيلة أيام قبل الضربة بجميع معايير التخفي والتشويش والابتعاد عن أجهزة الرصد المعادية، إلا أنها لم تفلت من الروس الذين أرسلوا من الساحل السوري مجموعتهم البحرية لاعتراضها.

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وأشار، إلى أن لعبة "القط والفأر" بين القطع البحرية الروسية والغواصة البريطانية، منعت الأخيرة من الوصول إلى المنطقة المخصصة لكي تستطيع القصف منها.

وشدد على أن الروس استفادوا خلال ذلك من مزايا غواصاتهم التي يصعب اكتشافها، والتي يسميها الغرب نتيجة لذلك بـ"الثقوب السوداء".

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين