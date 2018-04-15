انهيار في منجم للفحم جنوبي روسيا

وقع انهيار للسقوف الواقية في عمق منجم "دالنايا" في منطقة كراسنوسولنسكي في مقاطعة روستوف على الدون جنوبي روسيا، وتؤكد المصادر الرسمية فقدان عامل واحد كان في المنجم ساعة الانهيار.

وتفيد الأنباء الواردة من مكان الحادث إلى أنه وقع على عمق 800 متر عن سطح الأرض، وتم انتشال وإنقاذ 3 عمال كانوا لحظة الانهيار في المنجم، فيما لا يزال عامل واحد عالقا تحت الأنقاض حتى الآن.

وتشهد مناجم الفحم الحجري وقوع حوادث من هذا النوع بين الحين والآخر، تسفر في بعض الأحيان عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وأضرار مادية فادحة.

ففي 19 مارس 2007 تعرض منجم "أوليانوفسكايا" في مقاطعة كيميروفو لانفجار غاز الميتان الذي يتراكم في المناجم، تسبب بمقتل 110 أشخاص.

وفي مطلع مايو 2010 وقع انفجاران في منجم "ميجدوريتشينسك" في مقاطعة كيميروفو أسفر عن مقتل 91 شخصا.

المصدر: وكالات