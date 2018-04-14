لافروف: تحليل المركز السويسري يشير لتورط واشنطن ولندن في قضية سكريبال

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تحليل العينة التي أخذها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من موقع تسميم سيرغي سكريبال يشير إلى استخدام المادة BZ في السم المدسوس.

وأضاف لافروف بهذا الشأن: "هذه المعلومات أصبحت مؤكدة والتحليل أجري في المركز السويسري للتحليل الإشعاعي والإشعاع الكيميائي، في مدينة شبيتس السويسرية، وهذه المعلومات تحمل طابعا سريا للغاية".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه المادة تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولم ينتجها الاتحاد السوفييتي ولا روسيا الاتحادية لاحقا.

ومادة BZ هي من المواد التي تشل النظام العصبي، وتسبب الغيبوبة المؤقتة للإنسان إذا استهلكها بقدر خفيف، والموت السريري في حال إضافتها للطعام بكمية كبيرة.

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة