طيّ ملف اعتداء مترو بطرسبورغ الإرهابي وتسليم 11 متورطا للعدالة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها استطاعت الكشف عن هوية جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على مترو أنفاق مدينة بطرسبورغ الروسية العام الماضي وتسليمهم جميعا للعدالة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق: "تم الكشف عن جميع المتورطين، بمن فيهم الذين أصدروا الأوامر ودبّروا ونفذوا هذا العمل الإرهابي، وتبيّن أنهم منتمون جميعا لإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة".

وأضافت أنه تم القبض على 11 شخصا على ذمة التحقيق، وكلهم رهن الاعتقال، مشيرة إلى أنهم لم يكونوا على معرفة ببعضهم البعض، وتواصلوا عبر "وسائل الاتصال الحديثة".

وأشارت إلى أن ما سمح بتحديد هوية كافة عناصر الجماعة هو تحليل "الآثار الإلكترونية" لهم.

ولم تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تم القبض عليهم، مشيرة إلى أن التحقيق حاليا في مراحله النهائية.

يذكر، أن التفجير الإرهابي في مترو بطرسبورغ نفذه انتحاري في الـ3 من أبريل 2017، وأسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف