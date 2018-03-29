خدع ملايين الروس فمات منبوذا لا أحد يريد استلام جثته

قبل أربعة أيام فارق الحياة مؤسس أكبر هرم مالي "MMM" بسكتة قلبية داخل محطة للحافلات في موسكو، وإلى الآن ما زالت جثته ملقاة في المشرحة لم يسأل عنها أحد.

وإذا ما بقيت جثة سيرغي مافرودي، "أغنى أغنياء زمانه" مهجورة فستتكفل السلطات بدفنه في قبر جماعي.

وتقول المصادر إن شقيق مافرودي، رفض أن تدفن الجثة في مقابر العائلة.

كثيرون يرون في هذه الواقعة عظة ودرسا، خاصة وأن المذكور خدع بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي، الملايين من المواطنين الروس عبر مؤسسة مالية كان همها جمع مدخراتهم وتقديم وعود رنانة بعوائد مالية وهمية.

المواطنون اكتشفوا الخديعة بعد فوات الأوان حينما أعلن المحتال إفلاس شركته وضياع أحلام الملايين.

المصدر:RT