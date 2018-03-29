زاخاروفا ترد على جونسون بلسان دوستويفسكي

علّقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون واقتبست خلال ذلك كلمات للكاتب العظيم فيودر دوستويفسكي.

وقالت ماريا زاخاروفا في حديث لها اليوم: " نحن وبخلاف بوريس جونسون، نقرأ لدوستويفسكي ونحبه ونعرفه. ولهذا اقتبس بعض كلمات فيدور ميخالوفيتش: يستحيل تجميع حصان واحد من مئة أرنب كما لا يمكن وضع الدليل والإثبات من مئة من الشكوك".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، شبه روسيا التي تعتبرها بريطانيا "مسؤولة عن الهجوم" على العميل البريطاني سيرغي سكريبال، ببطل رواية "الجريمة والعقاب" للكاتب الروسي الشهير دوستويفسكي.

وقال جونسون، إن الأمر يشبه بداية "الجريمة والعقاب" بمعنى أننا جميعًا على ثقة فيما يتعلق بالطرف المذنب، لكن يبقى سؤال وحيد، وهو ما إذا كان سيعترف بذلك أم سيتم القبض عليه.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين