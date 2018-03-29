بوتين يقترح تسجيل سير المحاكمات في روسيا وتوثيقه صوتيا

أحال الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" حزمة من مشاريع القوانين تتضمن عددا من الابتكارات الأساسية في الإجراءات القضائية.

وأكثر المقترحات الجديدة أهمية، هو فرض التسجيل الصوتي لوقائع المحاكمات في روسيا، إذ يقترح مشروع القانون الرئاسي توثيق المحاكمات صوتيا بواسطة أنظمة تسجيل آلية تستثني العامل البشري، على أن تتم معاقبة القضاة المخالفين بخفض فئة تأهيلهم.

وقال رئيس رابطة الحقوقيين في روسيا فلاديمير غروزديف، إن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس بوتين، يهدف لرفع درجة الشفافية وترسيخ استقلالية القضاء.

وشدد على أن "فرض تسجيل الجلسات بالكامل، هو إجراء طال انتظاره، وسيسمح بضمان تسجيل موضوعي وكامل لما يجري في جلسة المحكمة".

وأكد غروزديف، أن الكثيرين من الكتبة في المحاكم لا يتقنون بشكل جيد فن الاختزال الكتابي ولذلك عادة لا يسجلون كل شيء في محضر الجلسة وهو ما يجعل المشاركين فيها يطرحون الاحتجاجات والمآخذ على محاضر الجلسات ويشيرون إلى النقص أو التحوير أو حتى تشويه الحقائق فيها، فيما أن التسجيل الصوتي الكامل سيسمح بالتخلص من هذا الجدل.

إقرأ المزيد

المصدر: rg.ru

ادوارد سافين