الخارجية الروسية: الأنباء حول احتمال استقالة لافروف مزيفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأنباء حول احتمال استقالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنها مزيفة.

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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك: "طلبت نحو 20 وسيلة إعلام روسية وأجنبية مني أن أعلق على أنباء RTVI ... من الأفضل أن أقدم لكم تنويها دقيقا، لأن إعادة رواية ذلك أمر مستحيل: "كان لافروف يذكر على طول عدة سنوات رغبته في الاستقالة من منصبه، موضحا ذلك بالتعب. لكن بطلب من بوتين ظل يعمل في منصبه قبل الانتخابات الرئاسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد علقت أكثر من مرة على الإشاعات حول التعيينات في الحكومة وما يسمى بـ "خطط لافروف".

وأضافت: "بصراحة فتشبه هذه الأنباء معلومات مزيفة. أعتقد أن هذا الخبر لـ RTVI مزيف. من الممكن أنه خبر مزيف بشكل غير متعمد... ولكن من يعرف..."

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أوصى سابقا في تعليقه حول هذه الأنباء بتجاهل مثل هذه التكهنات.

المصدر: RT

أولغا رودكوفسكايا