إصابة 7 تلاميذ استهدفتهم زميلتهم بمسدس ضغط في إحدى مدارس روسيا

اقتحمت تلميذة عمرها 13 عاما، إحدى قاعات مدرستها بمدينة شادرينسك في مقاطعة كورغان الروسية، واستهدفت التلامذة والمعلمين بمسدس ضغط، مما أسفر عن إصابة 7 ونقل أحدهم إلى المستشفى.

ووقع الحادث في المدرسة رقم 15 وأسفر عن إصابة 7 تلاميذ من الصف السابع بجروح وكدمات، نقل أحدهم على إثرها إلى المستشفى.

وتعمل في مكان الحادث مجموعة تحري وتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث. وذكرت الشرطة المحلية أن المسدس يعود لوالد التلميذة، وأشارت إلى أن التدريس لم يتوقف في المدرسة المذكورة .

وتقع حوادث العنف في المدارس في دول مختلفة بشكل دوري وتسفر في بعض الأحيان عن سقوط قتلى وجرحى.

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المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين