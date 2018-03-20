بحارة سفينة روسية يستغيثون في الإمارات

استغاث أفراد طاقم سفينة " كريستال ايست" التجارية الروسية بوزارة الخارجية الروسية لتدبير إجراءات عودتهم إلى روسيا، بعد أن انتهت مدد جوازاتهم ونفد مالهم في الإمارات.

وقالت ممثلية وزارة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك، إنها تلقت طلب المساعدة، الذي سلم للقنصلية الروسية في الإمارات.

وأشارت إلى أنها تعمل في الوقت الراهن مع شركة "ناخودكا بورت بونكر" المالكة للسفينة للتعرف على الملابسات ومساعدة البحارة العالقين في الإمارات.

وفي حديث لمراسل نوفوستي، قال ممثل نقابة البحارة في الشرق الأقصى الروسي، إن الناقلة " كريستال ايست" موجودة في الإمارات منذ يونيو الماضي وهي محجوزة هناك بطلب من مصرف "غازبروم بنك" الروسي وعلى متنها 7 بحارة من أفراد الطاقم وهم لا يستطيعون العودة إلى الوطن بسبب انتهاء الأوراق الثبوتية وعدم توفر المال اللازم للسفر.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين