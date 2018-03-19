الكنيسة تبارك لبوتين فوزه

هنأ غبطة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة، وسمّاه "زعيما قوميا" لعموم الروس على اختلاف قومياتهم وانتماءاتهم.

وورد في برقية التهنئة البطريركية: "باسم الأساقفة ورجال الدين المسيحي، والرهبان ودنيوي الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وباسمي أنا شخصيا، أعرب لكم عن تهاني القلبية على إعادة انتخابكم رئيسا لروسيا الاتحادية".

"فوزكم المؤزّر في هذه الانتخابات التي تميّزت بنزاهتها، وإقبال المواطنين الكبير على التصويت فيها، خير شاهد على التفاف أبناء روسيا حولكم بمختلف قومياتهم، وأديانهم وطوائفهم، وانتماءاتهم الاجتماعية وشرائحهم العمرية، ومواقفهم السياسية".

تجدر الإشارة إلى أن فلاديمير بوتين، كان حصد نصرا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي شهدتها البلاد يوم أمس، حيث نال ثقة 76,6 في المئة من أصوات الناخبين، في ظل إقبال على التصويت واهتمام شعبي وإعلامي منقطع النظير.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا