بوتين يدعو للحفاظ على وحدة روسيا

وجه الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة حسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، شكرا لجميع ناخبيه، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة روسيا.

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وقال بوتين، في كلمة ألقاها خلال تجمع كبير خاص أقيم مساء اليوم الأحد وسط موسكو بمناسبة ذكرى انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بالتزامن مع فرز الأصوات، والتي تشير نتائجها الأولية إلى حصوله على أكثر من 74 بالمئة من أصوات الناخبين: "أود أن أوجه إلى كل من اجتمع اليوم هنا في موسكو ولجميع أنصارنا على أراضي بلادنا الكبيرة برمتها، شكرا جزيلا لكم على هذه النتيجة"!

وأضاف بوتين: "أرى في ذلك تقديرا لما أنجز خلال السنوات الأخيرة في ظروف صعبة جدا، أرى ثقة الناس بنا وأملهم في أن نعمل بمثل هذه الدرجة من المسؤولية لتحقيق نتائج أكبر".

وشدد الرئيس الروسي الحالي على "الأهمية البالغة للحفاظ على الوحدة" والحصول على دعم هؤلاء الناخبين، الذين صوتوا لصالح المرشحين الآخرين، قائلا: "إننا في حاجة إلى هذه الوحدة من أجل تحقيق تقدم لاحق".

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان