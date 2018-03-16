فلاديمير بوتين يواصل نهجه

مرشح مستقل، وهو الرئيس الحالي للبلاد وفي حال إحرازه نجاحا في الانتخابات ستكون هذه الفترة الرئاسية الرابعة بالنسبة له.

يسعى بوتين إلى مواصلة نهجه السياسي الراهن، مع زيادة النفقات الاجتماعية، وأعرب، أثناء الإعلان عن ترشحه، عن أمله في كسب دعم الأوساط الاجتماعية والسياسية الواسعة داخل البلاد.

حصل بوتين خلال آخر استطلاع للرأي على تأييد نحو 70% من المستطلعة آراؤهم.

ولد بوتين في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حالياً) خريج كلية الحقوق من جامعة لنينغراد في عام 1975، وأدى خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة، وعمل في جمهورية ألمانيا الشرقية بالفترة من 1985 – 1990.

تولى منصب مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990، ثم أصبح مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.

تولى منصب رئاسة لجنة الاتصالات الخارجية في بلدية سانت بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) منذ يونيو 1991. وفي الوقت نفسه تولى منصب النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بطرسبورغ منذ عام 1994.

أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية منذ أغسطس 1996. ثم نائبا لمدير ديوان الرئيس الروسي ورئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. منذ مارس 1997 وفي مايو 1998 أصبح نائبا أول لمدير ديوان الرئيس الروسي. وعين في يوليو 1998 مديرًا لخدمة الأمن الفيدرالية في روسيا الإتحادية، وتولى في الوقت نفسه منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الإتحادية منذ مارس 1999. وفي أغسطس 1999 أصبح رئيساً لحكومة روسيا الإتحادية وذلك باختيار من الرئيس بوريس يلتسن.

تولى اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة منذ 31 ديسمبر 1999 بعد استقالة الرئيس بوريس يلتسن.

انتخب في 26 مارس 2000 رئيسا لروسيا الاتحادية.

تولى منصبه في 7 مايو 2000. وأعيد انتخابه للرئاسة في 14 مارس 2004 .

شغل منصب رئيس وزراء روسيا الاتحادية في فترة حكم الرئيس دميتري مدفيديف مابين عامي 2008-2012، قبل أن يعاد انتخابه لفترة رئاسية ثالثة.

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