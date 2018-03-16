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بوتين: قرار اقتحام مسرح دوبروفكا في موسكو يعود لي شخصيا

أخبار روسيا

بوتين: قرار اقتحام مسرح دوبروفكا في موسكو يعود لي شخصيا
Sputnik
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كشف الرئيس فلاديمير بوتين جانبا من تفاصيل اتخاذه قرار استخدام القوة واقتحام مسرح دوبروفكا، حيث احتجز الإرهابيون جمهورا كبيرا من المشاهدين رهائن خلال عرض موسيقي عام 2002.

وقال بوتين في الفيلم الوثائقي "بوتين – الجزء الثاني" الذي عرض اليوم في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "طبعا لم يكن لدينا أي خيار آخر حينها، ولم يكن بمقدور أحد غيري اتخاذ هذا القرار".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن التقاعس وعدم التصرف الحاسم في تلك الظروف، كان له أن يتسبب بوقوع عدد أكبر من الضحايا.

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ووقع العمل الإرهابي المذكور في 23 من أكتوبر 2002 وراح ضحيته 130 شخصا، وقتلت قوات الأمن فيه 41 إرهابيا اقتحموا مسرح "دوبروفكا" خلال مسرحية"نورد أوست" الموسيقية واحتجزوا زهاء 1000 شخص، تم تحريرهم بعد اقتحام الأمن المسرح إثر فشل مفاوضات دامت 3 أيام مع الإرهابيين الذين رفضوا كل العروض.

المصدر: تاس

ادوارد سافين

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