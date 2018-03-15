لافروف: لا مخاوف بخصوص بيع "أس 400" لتركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يوجد لدى روسيا ما يدعو للقلق بشأن صفقة بيع أنظمة "أس 400" الصاروخية للدفاع الجوي لتركيا.

وقال لافروف خلال منتدى "روسيا بلد إمكانيات"، اليوم الخميس: "لا أعتقد بأن هناك ما يجب أن نكون قلقين بشأنه".

وأشاد لافروف بنهج الرئيسين الروسي والتركي نحو الشراكة الاستراتيجية قائلا: "تركيا جارتنا. ولا يمكن أن تكون هناك صراعات مع الجيران، وأنا مقتنع بذلك، ولا يجوز تحريض الجيران ضد بعضهم البعض".

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وأضاف: "ما نقوم به مع تركيا على الصعيد التجاري – الاقتصادي هو مشاريع طويلة الأمد لسنوات وعقود طويلة، وحسبما اقتنعنا فإن الأساس الاقتصادي أفضل ضمانة للعمل المشترك وعدم دخول البلدين في مجابهة لا يرغب فيها أحد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا تمكنتا من تطبيع العلاقات بعد أزمة سببها إسقاط سلاح الجو التركي لمقاتلة روسية فوق الأراضي السورية في نوفمبر عام 2015.

المصدر: تاس

أنطون زوييف