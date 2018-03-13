أنقرة تؤكد أنها لن تستخدم منظومة "S-400" في عملية "غصن الزيتون" بسوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تستخدم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "S-400" في عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وقال خلال اجتماعه مع طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية "إن S-400 هو نظام دفاعي، ولن نستخدمه إلا إذا هوجمت تركيا. نحن لا نعتزم استخدام أنظمة S-400 الروسية أثناء عملية غصن الزيتون".

ويقوم وزير الخارجية التركي بزيارة إلى موسكو، اليوم الثلاثاء 13 مارس، ومن المقرر أن يناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع "إس-400"

وكشفت مصادر عسكرية روسية نهاية الشهر الماضي، أن موسكو وأنقرة تعتزمان التوقيع على اتفاق ثان لتوريد منظومات الدفاع الصاروخي الجوي "إس-400" إلى تركيا بعد اكتمال تسليم منظومات الصفقة الأولى.



وذكرت وكالة وكالة "تاس"، أنه من المقرر أن تتسلم تركيا المجموعة الأولى في مايو من العام 2020 ويخطط الجانبان للتوقيع، في العام نفسه، على صفقة جديدة لتوريد المجموعة الثانية من "إس-400" في العام 2021.

المصدر: وكالات

نادر همامي