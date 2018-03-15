الحال ضاق ببوتين حتى فكر مرة في العمل سائق تاكسي

ذكر الرئيس فلاديمير بوتين في فيلم " بوتين – الجزء الثاني"، أنه كان يفكر لضيق الحال به قبل الانتقال إلى موسكو عام 1996، باحتمال العمل سائقا على سيارة أجرة.

وأضاف بوتين في الفيلم الذي نشر في موقع التواصل الاجتماعي " فكونتاكتي" الخميس 15 مارس، أنه قرر الانتقال إلى العاصمة موسكو بعد هزيمة أناتولي سوبتشاك في انتخابات عمدة بطرسبورغ والذي كان يعمل مساعدا له في بطرسبورغ.

وقال: "لم تتوفر أي فرص أخرى للعمل في تلك الفترة. ويمكن القول بصراحة، إني حتى فكرت في العمل سائق تكسي، وهذه ليست طرفة، بل أمر غاية في الجدية. لم يكن أمامي أي مفر".

وذكر بوتين أنه في الوقت الذي كان يبحث فيه عن عمل، وبعد أن تقطعت به السبل، تلقى عرضا للعمل في موسكو في مجال القضايا القانونية في إدارة الشؤون الرئاسية، لاسيما وأنه يحمل شهادة عليا في المحاماة والشؤون القانونية وقال: "بالطبع، وافقت وانتقلت إلى موسكو".

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وأقر بوتين بأنه لا يزال يعتبر نفسه من أبناء بطرسبورغ الأصليين، وأشار إلى أنه لم يكن يرغب بترك تلك المدينة والانتقال إلى أي مكان آخر، ولكن الظروف فرضت عليه نفسها.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين