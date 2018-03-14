الكرملين: من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية بعد تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

عبّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن عدم قلق موسكو من تردي العلاقات مع واشنطن إلى حضيض أسوأ مما هي عليه، بعد تعيين مدير الـ"CIA" مايك بومبيو وزيرا للخارجية.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 14 مارس: "من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي خوف من حدوث مزيد من التدهور، ولكن على أي حال لا يزال هناك أمل في اعتماد أمور بناءة ونهج متزن في العلاقات المتبادلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 13 مارس، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، متوقعا أن يقوم بعمل رائع في وظيفته الجديدة.

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وسيحل بومبيو محل الوزير المقال ريكس تيلرسون، الذي أعلن ترامب أمس إقالته عبر تغريدة أطلقها في حسابه على تويتر، والذي سيغادر منصبه في 31 مارس الجاري.

ويعد بومبيو من صقور التيار المناهض لروسيا في واشنطن، ومع أنه يؤكد على حصول تدخل روسي واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، إلا أنه يقلل من شأن تأثير هذا التدخل الروسي على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي فاز فيها دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس