 
مباشر
عاجل
تيريزا ماي: أمهلنا 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا لمغادرة البلاد

الكرملين: من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية بعد تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

أخبار روسيا

الكرملين: من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية بعد تعيين بومبيو وزيرا للخارجية
Reuters AARON P. BERNSTEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz81

عبّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن عدم قلق موسكو من تردي العلاقات مع واشنطن إلى حضيض أسوأ مما هي عليه، بعد تعيين مدير الـ"CIA" مايك بومبيو وزيرا للخارجية.

إقرأ المزيد
بومبيو المنتقل من دهاليز الاستخبارات إلى رحاب الدبلوماسية ماذا يقول عن روسيا؟

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 14 مارس: "من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي خوف من حدوث مزيد من التدهور، ولكن على أي حال لا يزال هناك أمل في اعتماد أمور بناءة ونهج متزن في العلاقات المتبادلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 13 مارس، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، متوقعا أن يقوم بعمل رائع في وظيفته الجديدة.

إقرأ المزيد
مايك بومبيو ترامب يعين "محارب الإسلام" وزيرا للخارجية.. تعرف على سيرته الذاتية

وسيحل بومبيو محل الوزير المقال ريكس تيلرسون، الذي أعلن ترامب أمس إقالته عبر تغريدة أطلقها في حسابه على تويتر، والذي سيغادر منصبه في 31 مارس الجاري.

ويعد بومبيو من صقور التيار المناهض لروسيا في واشنطن، ومع أنه يؤكد على حصول تدخل روسي واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، إلا أنه يقلل من شأن تأثير هذا التدخل الروسي على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي فاز فيها دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
مباشر.. كلمة لتيريزا ماي بشأن الجاسوس سكريبال