ترامب يعين "محارب الإسلام" وزيرا للخارجية.. تعرف على سيرته الذاتية

بعد إقالة ريكس تيلرسون من منصبه قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين أحد أقرب أنصاره، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، وزيرا جديدا للخارجية.

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وفي تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب أثناء زيارته إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بعد إعلانه عن إقالة تيلرسون، تحدث الرئيس الأمريكي عن وجود "اختلافات كبيرة" في مواقفهما حول ملفات عدة، ومنها الصفقة النووية مع إيران.

وأشار الرئيس الأمريكي بوضوح إلى أن بومبيو أقرب منه بشكل ملموس من تيلرسون من حيث وجهات النظر في السياسة، وقال: "كنا نفكر مع تيلرسون بطريقتين مختلفتين، فيما نفكر بنفس الأسلوب مع بومبيو.. ونتعامل مع بعضنا بعضا بشكل جيد منذ الدقيقة الأولى".

ولفت ترامب، في بيان رسمي، إلى أنه "فخور" بتعيين بومبيو وزيرا للخارجية، مضيفا أن "خبرته في الجيش والكونغرس وإدارة وكالة الاستخبارات المركزية هيأته لتولي هذا الدور الجديد".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى التثبيت السريع لترشيح بومبيو في هذا المنصب، الأمر الذي يدخل ضمن مسؤولية مجلس الشيوخ الأمريكي.

من جانبه، أكد بومبيو، في أول تعليق رسمي له على هذا التعيين، دعمه للنهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي الحالي في ما يخص كلا من القضايا الداخلية والخارجية، وقال: "أعرب عن شكري العميق للرئيس ترامب على سماحه لي بتولي رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية وعلى هذه الفرصة لأداء منصب وزير الخارجية. إن الولايات المتحدة أصبحت تحت قيادته أكثر أمانة وأتطلع إلى تمثيله وتمثيل الشعب الأمريكي في العالم من أجل ازدهار أمريكا اللاحق".

8 معلومات رئيسية عن مايك بومبيو

1

ولد مايك بومبيو عام 1963 في مدينة أورينج بولاية كاليفورنيا، ودرس خلال 4 سنوات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المعروفة التي تخرج منها عام 1986، ليلتحق بعد ذلك بقوات الجيش الأمريكي، حيث خدم ضابطا في فرقة مدرعة حتى العام 1991، وبعد استقالته من الخدمة في الجيش بدأ بومبيو دراسته في مدرسة هارفارد للحقوق ومن ثم فتح شركة خاصة بإنتاج مكونات للصناعة الجوية الفضائية وكذلك لاستخراج النفط.

2

وبدأ مسيرته السياسية عام 2010 مع الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب من ولاية كانزاس، وفاز فيها ليكون عضوا في الكونغرس منذ العام 2011 وحتى العام 2017.

3

وفي مجلس النواب شارك في أعمال لجان الطاقة والتجارة والاستخبارات، وكان كذلك عضوا في اللجنة الخاصة للكونغرس التي تم تشكيلها للتحقيق في الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي الليبية عام 2012.

4

وعلى خلفية تصريحاته المعادية للمسلمين أطلقت وسائل إعلام أمريكية على بومبيو لقب "محارب الإسلام" على بومبيو.

5

وفي 18 نوفمبر من العام 2016 عينه الرئيس الأمريكي الجديد مدير لـCIA ليثبت مجلس الشيوخ للكونغرس هذا الترشيح في أواخر يناير 2017.

وصوت الجمهوريون بالإجماع لصالحه لكن الديمقراطيين اختلفوا في آرائهم لا سيما بسبب وعد بومبيو بإطلاق وصف "داعمي الإرهاب" على جميع المسلمين، الذين لا يدينون علنيا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل أتباع ديانتهم.

6

ويعتبر مايك بومبيو أحد الصقور في دائرة مقربي دونالد ترامب فيما يخص قضية كوريا الشمالية، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة يجب عليها التصرف من موقف القوة ودون تنازلات في إطار هذا الملف.

7

ويعتبر بومبيو، على غرار ترامب، منتقدا عنيفا لإيران، ودعا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي معها المبرم عام 2015، فيما اتهم السلطات الإيرانية بدعم الإرهاب للاستيلاء على الهيمنة في الشرق الأوسط.

8

كما وجه مرارا انتقادات حادة لروسيا واصفا إياها بالتهديد للولايات المتحدة وقائلا إنها "تسعى لاستعادة مواقعها السياسية في العالم بشكل عدواني، كما اعتبر أن موسكو تحاول التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية على مدار عقود.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان