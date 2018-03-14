بوتين يتفقد القرم وسيفاستوبول

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بجولة داخلية يتفقد خلالها إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.

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وقال المركز الصحفي للكرملين، إنه من المتوقع أن يزور بوتين أثناء هذه الجولة جسر القرم الذي يتم بناؤه حاليا، والوحدة الجديدة لمطار سيمفيروبل الدولي.

وتأتي هذه الزيارة عشية الذكرى السنوية للاستفتاء التاريخي حول وضع شبه جزيرة القرم الذي جرى في 16 مارس عام 2014.

ووفق نتائج الاستفتاء الذي جرى بعد وقوع انقلاب في كييف صوت 96,77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95,6% من سكان مدينة سيفاستوبول لإعادة القرم إلى قوام روسيا.

أما أوكرانيا فتعتبر شبه جزيرة القرم أرضا أوكرانية محتلة. وكانت السلطات الروسية أعلنت أكثر من مرة أن سكان القرم قاموا باختيارهم بطريق ديمقراطي ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الرئيس بوتين إن مسألة القرم "مغلقة بشكل نهائي".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا