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بوتين يزور داغستان

أخبار روسيا

بوتين يزور داغستان
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قبل عدة أيام من الانتخابات الرئاسية في روسيا وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى داغستان في زيارة عمل حيث من المقرر أن يلتقي مع ممثلي المجتمع في الجمهورية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي سيشارك في الاجتماع المكرس لمناقشة التطور الاقتصادي والاجتماعي في داغستان.

اللافت أن هذه الزيارة جاءت على خلفية الفضائح المتعلقة بالفساد والتي تورط فيها كبار المسؤولين الداغستانيين في فبراير الماضي، من بينهم نائب رئيس الحكومة عبد الصمد حاميدوف وغيره من الموظفين.

وأعلن بوتين سابقا في 2 مارس خلال اجتماع حركة الجبهة الشعبية لعموم روسيا أن عملية مكافحة الفساد والعصبية العشائرية ستستمر في داغستان.

ومن المقرر أن يزور بوتين في إطار جولته حول المقاطعة الجنوبية لروسيا عددا من المناطق بما فيها جمهورية القرم التي انضمت إلى روسيا الاتحادية عام 2014.

المصدر: وكالات

لينا غيمون

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