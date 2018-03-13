صحيفة: بوتين أظهر للعالم صاروخ "الخنجر"!

قالت صحيفة "daily mail" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعرض أمام العالم تجربة الإطلاق الناجحة للصاروخ النووي الذي لا يمكن صده، والذي تفوق سرعته 10 مرات سرعة الصوت.

الصحيفة البريطانية ذكرت أن روسيا أعلنت عن إجراء تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ فائق السرعة، قادر على حمل رأس نووي.

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وقد وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"السلاح المثالي"، وهو يستعرض مطلع مارس مجموعات تسلح جديدة من الجيل المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ فائق السرعة "كينجال" أو الخنجر، قادر على بلوغ سرعة تفوق 12 ألف كيلو متر في الساعة، ويصيب الأهداف في دائرة نصف قطرها نحو 2000 كيلومتر.

وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة اعتراضية طراز "ميغ – 31" الأسرع من الصوت، انطلقت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الإطلاق جرى بحسب الخطة، وأصاب الصاروخ الهدف".

ورصدت الصحيفة أحداث مقطع الفيديو الذي وثّق عملية إطلاق صاروخ "الخنجر" الناجحة بواسطة مقاتلة روسية، مشيرة إلى أن الصاروخ بعد انطلاق الـ"ميغ – 31" انفصل عنها وانساب في السماء المظلمة تاركا أثرا ناريا خلفه.

وأبلغت الصحيفة قراءها بأنه تم الإعلان عن إجراء نحو 250 رحلة جوية تدريبية نهارية وليلية وفي جميع الظروف الجوية.

المصدر: inosmi

محمد الطاهر