روسيا تتسلح بـ"خنجر" فرط صوتي (فيديو)

تسلمت المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي في مطلع ديسمبر الماضي منظومة صاروخية جوية فرط صوتية جديدة تسمى بـ " الخنجر".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن اختبارات المنظومة تكللت بنجاح تام، مشيرا إلى أنه لا مثيل لهذه المنظومة في العالم.

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وأوضح الرئيس الروسي أن المواصفات الفنية والتكتيكية للطائرة السريعة (التي تشكل جزءا من المنظومة) تمكنها من الوصول بالصاروخ إلى نقطة إطلاقه الجوية خلال دقائق معدودة. أما الصاروخ الذي يحلق بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف عن سرعة الصوت فيقوم بمناورة في مراحل مساره كلها، ما يمكّنه من اجتياز كل منظومات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية المعاصرة والمستقبلية، كما يمكن أن يحمل الصاروخ رؤوسا نووية وغير نووية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف