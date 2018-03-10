بوتين يوضح معنى "القوة"
Ramil Sitdikov/ Sputnik
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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوة الحقيقية تكمن في اقتناع الشخص بمصداقية ما يفعله.
وقال بوتين في مقابلة أجرته معه الصحفية الأمريكية ميغين كيلي من قناة "NBC"، ردا على سؤال بخصوص أهمية أن يخلق رئيس دولة انطباع القوة: "الأهم ليس خلق انطباع القوة بل امتلاكها في الواقع، ومن المهم ما نقصده بهذه الكلمة، لأن القوة ليست في الضرب على المكتب أو الصراخ".
وتابع الرئيس الروسي: "أعتقد أن لدى القوة عدة أبعاد، أولا ينبغي أن يكون الشخص (القوي) مقتنعا بمصداقية ما يفعله، وثانيا يجب عليه أن يكون جاهزا لإكمال مسيرته بغية تحقيق الأهداف التي يطرحها أمام نفسه".
المصدر: الكرملين
نادر عبد الرؤوف
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