لافروف: حق النقض يعد عنصرا هاما لإعداد قرارات مجلس الأمن الدولي

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن حق النقض يعد عنصرا هاما لإعداد قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن موسكو تشكك بفكرة تقييد الفيتو.

وأشار لافروف في حديثه لمجلة "Hommes d"Afrique" عشية جولته الإفريقية إلى ضرورة مواصلة الحوار الخاص بإجراء إصلاحات لمجلس الأمن الدولي، من دون "ضجة وتقليص هيكلية عمله".

وأضاف أن مجلس الأمن يجب أن يتميز بطابع أكثر تمثيلا، ولكن من دون تخفيض فعاليته، وقوامه يجب أن يعكس عملية تشكيل وتوطيد النظام العالمي المتعدد المراكز.

وبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم جولة إفريقية تستغرق 5 أيام يزور خلالها أنغولا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين