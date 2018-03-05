لافروف يبدأ جولة إفريقية تشمل خمس دول

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين جولة إفريقية، يزور خلالها أنغولا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

وقال لافروف في حديث لمجلة "Hommes d"Afrique" إن زيارته تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات متعددة الجوانب بين روسيا تلك الدول، والبحث عن اتجاهات جديدة للعمل المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها".

وأضاف: "نأمل في أن نتمكن خلال جولتنا من تبادل الآراء بشكل مستفيض حول عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، بينها مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات، بما فيها تلك العالقة في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي، ومنطقة البحيرات العظمى".

وذكر لافروف، أن روسيا تمارس سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، وتعتبر الساحة الإفريقية إحدى أولوياتها، ما وجد انعكاسه في عقيدة السياسة الخارجية الروسية.

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وأكد لافروف أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المنظمات الإفريقية الإقليمية والقارية والفرعية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنه سيجتمع خلال جولته مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.

وختم بالقول: "من المنتظر بحث العلاقات بين روسيا والاتحاد الإفريقي ومناقشة دور هذه المنظمة في إيجاد أنسب الردود على التحديات والتهديدات العديدة التي تواجه العالم المعاصر".

المصدر: نوفوستي

متري سعيد