بوتين يدشن عمل محطتين كهربائيتين في كالينيغراد

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل لمحطتين كهربائيتين في مقاطعة كالينيغراد غرب روسيا.

وذكر بوتين أثناء مراسم إطلاق عمل المحطتين أن من شأنهما مضاعفة توليد الطاقة في مقاطعة كالينيغراد، الأمر الذي سيتيح الفرصة لإمداد المقاطعة بالكهرباء بشكل آمن وسيشكل احتياطيات طاقة لحالات طارئة محتملة.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لمن "شارك في إنشاء المشروع" هنأ الجميع بمناسبة حلول هذا الحدث المنشود.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين