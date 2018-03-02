روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين لديهما

أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل المحتجزين لدى الطرفين، حسبما أفاد به مركز العلاقات الاجتماعية التابع لهيئة الأمن الفدرالية الروسية.

وجاء في بيان للمركز أن عملية التبادل جرت في محيط معبر "نيخوتييفكا" الواقع في مقاطعة مدينة بيلغورود الروسية جنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وقام الجانب الروسي بتسليم "إيغور دزوباك" و"بوغدان مارتسون" الضابطين من حرس الحدود الأوكراني اللذين تم توقيفهما في روسيا في أكتوبر 2017، بسبب عبورهما غير الشرعي للحدود الروسية الأوكرانية.

بدوره أعاد الجانب الأوكراني "فلاديمير كوزنيتسوف" و"أسكار كولوب" العنصرين من حرس الحدود الروسي اللذين تم احتجازهما في أوكرانيا في يونيو 2017، بعد ما ضلا طريقهما أثناء تنفيذ مهمة في القرم وعبرا الحدود الروسية الأوكرانية دون دراية منهما.

المصدر: هيئة الأمن الفدرالية الروسية

ألكسندر توميلين